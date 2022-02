Kiko Rivera ha ofrecido unas duras declaraciones sobre su hermana Isa en una revista

Miguel Ángel Nicolás desvela cómo se encuentra la colaboradora

"Se ha portado como un miserable", asegura Antonio Rossi

Kiko Rivera ha superado sus propios límites. El hijo de Isabel Pantoja ha ofrecido una entrevista a una conocida revista en la que se ha despachado a gusto contra su hermana. "Le pegué una vez, cuando quiso cortarse las venas. Con mi madre también he vivido cosas así. Me decía: 'No aguanto más. Me voy a quitar la vida", desvelaba el Dj.

"No la considero mi hermana. Me da igual lo que le pase. ¡No quiero saber nada de ti!", le decía en un mensaje directo a la colaboradora de 'Ya son las ocho'. "Mi hermana solo me ha llamado cuando ha tenido algún problema", sentenciaba.

Miguel Ángel Nicolás ha desvelado en el programa cómo se encuentra Isa tras estas demoledoras declaraciones: "Queríamos contar hoy con Isa Pantoja para que diera su versión como colaboradora de este programa. No tenía animo esta muy destrozada, tenía un examen y prácticas y no los ha hecho. He intentado durante toda la tarde convencerla, pero no ha habido manera de que se recuperara", ha contado el tertuliano.

"Se ha portado como un miserable, no todo vale por dinero, necesita titulares para cotizar. Ha contado un momento intimo que veremos si le trae consecuencias legales. Isa no se ha tratado bien en esa casa nunca, ni por su tío, ni por su abuela, ni por su hermano. No le han dado estabilidad", opinaba Antonio Rossi.

Antonio Rossi: "Kiko Rivera rocío con una manguera a Isa P al enterarse de que había mantenido relaciones sexuales"

Antonio Rossi, ha asegurado que aunque el hijo de Isabel Pantoja ha desmentido muchas cosas en la entrevista, son ciertas. "Hay una cosa que él quiere desmentir y os digo que es absolutamente cierto que es que rocío a su hermana con una manguera cuando se enteró de que tuvo relaciones sexuales", contaba el colaborador.