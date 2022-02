Hoy sí, tras la aparición estelar de la hija de la Jurado, Sonsoles ha compartido cómo fue su encuentro : "Anoche discutimos Miguel Ángel Nicolás y yo a cuenta de esto. Yo estaba en maquillaje y la vi llegar con el pelo y me pidió expresamente no decir nada en el programa y así lo hice".

Por su parte, nuestro colaborador ha insistido en que siempre se cuentan todo, que entre ellos no hay secretos, pero que ayer no hubo manera de que Sonsoles le contara lo que sabía: "Pero cuéntalo todo. Dijo 'tengo una cosa de Rocío Carrasco..., pero no te la puedo contar'. Y no me lo contó porque había prometido que no lo iba a contar".