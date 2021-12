Tras repasar las declaraciones, Gloria Camila contestaba en directo desde plat ó: “Lo único que dije ayer es que yo pensaba que mi hermana había cobrado , pero si me aclaran que no ha cobrado, pues genial”.

“De todas formas, no cobró ayer, pero ahora va a hacer la segunda parte de la serie documental, y esos contenedores van a donde se va a grabar, y la serie documental no es gratis. Si se van a abrir todos los contenedores siguientes, evidentemente, gratis no va a ser. Yo me refería a un conjunto, porque todo va en un pack”, aseguraba la hija de Rocío Jurado.