Joaquín Prat ha hablado esta mañana en 'El Programa de Ana Rosa' sobre los posibles motivos que tendrían Rosa Benito y Gloria Camila Ortega para no asistir al homenaje que Telecinco ha hecho a Rocío Jurado. Ni tía ni sobrina han acudido a 'El último viaje de Rocío' y según el presentador, podría tratarse de temas económicos.

"Oye, que estás en el mismo espacio físico, en Mediaset, ¿y te tienen que pagar para ir a un homenaje de una de las personas más importante de tu vida? Ojalá le hiciesen un homenaje a mi padre, ¿tú te crees que yo iba a ir cobrando?", aseguraba Joaquín.

La respuesta de Gloria Camila y Rosa Benito

Sin embargo, tanto Gloria como Rosa han dejado claro que nada tenían que ver si cobraban o no, para declinar la invitación de asistir al homenaje. Esto es totalmente falso porque en ningún momento se me pasa por la cabeza cobrar por nada que se le haga homenaje a mi madre. Nunca he cobrado, ni mi tía tampoco. Al revés, quiero dejar claro que, aunque me hubiesen pagado tampoco hubiese ido y cada uno con su opinión y con su decisión", comenzaba diciendo la hija de Ortega Cano.

"Decir que la asociación juradista, que somos varios socios pagamos todos los años un dinero para pagar el cementerio, la escultura, la fuente de Chipiona, el nombre de Roció con césped…Todo eso se lleva pagando quince años para tenerlo bonito y para que los homenajes sean bonitos", añadía.

La ex de Amador Mohedano también ha negado las palabras del presentador: "Cuando Joaquín ha dicho esta mañana, te digo que no ha habido ni negociaciones, ni se ha hablado por teléfono, ni nos hemos reunido. Yo hablo de mí, me han ofrecido muchísimas cosas, mi cuenta sería mucho más grande que ahora. Nunca he cobrado nada por mi cuñada rocío. Nunca haría nada que pudiese perjudicar a Rocío Jurado", zanjaba la tertuliana.

Gloria Camila: "La única que está cobrando es mi hermana"