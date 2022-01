Gloria Camila responde a Laura Fa y explica por qué ningún miembro de su familia puede comprar la casa de Rocío Jurado

Gloria Camila no ha podido evitar dar su opinión sobre la que fuera la vivienda de su madre : "No sabía que estaba tan estropeada, yo con ese jardín cuidaría muchísimo las plantas. Poco te puedo decir. Sé que le hombre la compró en 2008 y con esto del Covid y la crisis, el hombre no ha podido seguir pagándola. La casa pertenece al banco", ha comentado apenada.

"Hoy Laura Fa ha comentado que si tanto echábamos de menos los recuerdos y la casa y que por qué no la hemos comprado ninguno. No la hemos comprado porque en el testamento mi madre ordena que la casa debía venderse en dos años y que no podría ser comprado por ningún miembro de la familia. Además, es una pasta y ese dinero no lo tenemos, asegura la hija de Ortega Cano.