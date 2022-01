Rosa Benito hablaba con Sonsoles Ónega sobre la posibilidad de que Rocío Flores se reconciliase con su madre. "Siempre lo he hecho, me encantaría. Me encantaría que se hablase con su hija, que su hija se hablase con ella, me gustaría que después de todo esto que estamos viendo nos sentáramos todos porque tenemos que hablar", explicaba Rosa.

"A veces cuando se es imparcial te tienes que tragar que de un lado o del otro te den palos, cuando no te mojas ni de un lado ni del otro… A veces tienes que tragar que te digan no metes la pata de un lado y del otro tampoco. Has defendido a tu sobrina en muchas cosas y lo he visto y me ha gustado que lo hayas hecho y por eso me sorprende que no tiendas mas puentes con todo lo que está pasando, porque quizás lo necesitaría", ha comentado la reportera. "Tiempo al tiempo", ha zanjado Rosa.