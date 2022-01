En 'Sálvame' nos ha mostrado seis minutos inéditos del momento en el que Rocío Carrasco abrió los contenedores en los que se encontraban las pertenencias de Rocío Jurado. Entre lágrimas, Rocío recuperaba los objetos y recuerdos de su madre, entre los que se encontraban un retrato de José Fernando y otro de Gloria Camila hechos en New York.

En 'Ya son las ocho', Gloria Camila se ha venido abajo al ver el avance. "He puesto ‘Sálvame’ para ver el trailer y ver lo que decían sobre las cajas y yo en el momento en el que saca esos retratos de New York que yo desconocida por completo, si soy sincera he llorado sola en mi casa viéndolo", contaba emocionada.