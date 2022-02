Después de que Marta López haya sido relacionada con un ex de Alexia Rivas , la colaboradora acudía a su puesto de trabajo en 'Ya son las ocho' y se defendía de todos los rumores. Una revista sacó fotografías en las que se la podía ver con Josep, el ex de Alexia, pero Marta niega por completo haber tenido con él algo más amistad .

A partir de este momento, Rubén se ha dirigido directamente a Marta: "Te quiero mucho, cariño. No lo pases mal por estas cosas, te espero en casa . No llores, que no merece la pena". Cogiendo fuerzas para responder, nuestra colaboradora respondía a su pareja: "Te quiero mucho, Rubén. Siento mucho lo que tienes que estar pasando", decía. "Sabes que te quiero con locura, eres lo mejor que he conocido en mi vida . Espero que puedas con esto y que sigamos juntos".

"Te aseguro que es el mejor hombre que he conocido en la vida. No sé lo que durará, pero te lo juro. Siento mucho todo lo que estás pasando, no sé si tendré vida para agradecértelo. Que entre hoy aquí Rubén para esto... ¿Te quieres casar conmigo?", decía entre risas. "Sé que no es el momento pero me casaría contigo ahora mismo, Rubén".