Marta López niega haberle robado el novio a Alexia Rivas: “Me ha dicho que sigue Rubén”

En ‘Ya es mediodía Fresh’ estamos viviendo una auténtica ‘Pasión de Gavilanas’ . Sí, cuando parecía que un nuevo hombre se había interpuesto entre Alexia Rivas y Marta López , nuestros chicos Fresh aseguran que no es verdad. Jorge Pérez ha dejado claro que Marta sigue con su novio Rubén y que le ha negado haberle quitado el novio a Alexia.

Tras la explosión mediática del caso Merlos , compartir la aventura de ‘Supervivientes’ y empezar a hacerse amigas en el plató de ‘Ya es mediodía’, la relación de Marta López y Alexia Rivas vuelve a subirse en una montaña rusa . Las chicas Fresh tienen el mismo gusto en lo que a hombres se refiere y según ha publicado la revista Diez Minutos, Alfonso Merlos no es el único que han compartido.

La relación de Alexia y Marta López no atravesaba su mejor momento, la reportera le había reprochado que se dirigía a ella cómo “la que se había acostado con mi ex”. Marta no se justificó y parece que le ha pagado con la misma moneda. Según narra la revista del corazón, Marta López tendría una relación especial con Josep, un atractivo empresario de 37 años que conoció siendo la pareja de Alexia en una fiesta. Fiesta que compartieron con Omar Sánchez y Alejandro Albalá y que Alexia tuvo que abandonar porque no se encontraba muy bien, y habrían aprovechado para conocerse un poquito mejor.