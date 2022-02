"Yo me distancio del chico, el sigue pico pala hasta que un día me llama y me dice que me tiene que decir algo en persona. Viene a mi casa y me dice 'He hecho algo de lo que me siento algo culpable. Llevo como un mes conociendo a Marta López pero me sabe mal porque no te puedo quitar de la cabeza. Quiero volver a recuperar lo que teníamos", contaba la colaboradora. Tras ello, Alexia le dijo que no pasaba nada pero que le parecía feo que se hubiera liado con su antagónica televisiva por todo lo que eso acarreaba.