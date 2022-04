Sigue Telecinco EN DIRECTO

Rocío Carrasco recalca que Olga no es sospechosa “de momento” del delito de alzamiento de bienes

Rocío Carrasco, sobre el procedimiento de alzamiento de bienes al que se enfrenta Antonio: "La fiscalía pide tres años de prisión"

Además de pronunciarse sobre su hija, Rocío Flores, y la última entrevista de Olga Moreno, Rocío Carras no duda en hablar sobre el procedimiento de alzamiento de bienes al que se enfrenta Antonio David Flores.

Rocío Carrasco, sobre el procedimiento del alzamiento de bienes al que se enfrenta Antonio David

Rocío Carrasco aún no sabe la fecha, pero "esperamos que nos digan el día del juicio, yo creo que más pronto que tarde, no debe pasar de junio". Antonio David se enfrenta a pena de prisión, según Rocío, "la fiscalía pide tres y nosotros cuatro años". No puede decir con seguridad que el juicio está ganado, ya que, "en la justicia, nunca dos más dos son cuatro, no te puedes arriesgar nunca".

¿En qué situación se encuentra Olga en todo esto?

Por otro lado, la hija de la más grande no para de recalcar que "de momento" Olga está fuera del procedimiento "como imputada o sospechosa". Pero, no descarta que en un futuro esto cambie, "a expensas de ese procedimiento tal vez se pueda derivar responsabilidad y acusar a otra persona". Un hilo del que se puede tirar es la empresa de Olga Moreno, por la cual Antonio David cobraba.

Sobre la posible estrategia de Antonio David de no separarse de Olga Moreno, Rocío Carrasco explica que en su opinión "obedece a algún tipo de estrategia". Pero también es cierto que prefiere no afirmar nada que no pueda demostrar.

