Marta Riesco y Alexia Rivas se enzarzan en directo: "No has cobrado un 'Deluxe' pero estás hablando de tu vida privada"

Marta Riesco: "Estoy harta de las faltas de respeto"

"En ningún momento le ha dado caña por hablar de su vida", asegura Alexia Rivas

Tras el duro cara a cara que Marta Riesco y Alessando Lecquio han protagonizado esta mañana en 'El programa de Ana Rosa', la reportera ha conectado con 'Ya son las ocho' para explicarse:

"Lo que he hecho ha sido quedarme muy a gusto, estoy harta de ciertos calificativos y de que haya personas que se dedican a insultarme porque sí, como modus operandi. Llevo tres meses escuchando a este señor llamándome amante, cunado él ha sido amante. Cuando me cogí la baja se llegó a reír y a dudarlo", cuenta. "Yo miro a todo el mundo con el mismo respeto con el que me gustaría que me mirasen a mí".

La periodista también ha reprochado a Alexia Rivas haberle acusado de hablar de su vida privada. "Alexia ha dicho que he hablado de mi vida privada, recuerdo una conversación con Alexia en la que ella me dijo que le obligaron a hablar de su vida privada. A mí no me obligaron, pero el presentador me dijo que debía sentarme y dar explicaciones en mi programa", se defendía Marta.

"En ningún momento le he dado caña por hablar de su vida, he dicho que no le ataquen por el tema de amante y por el tema machista. Luego cómo cada uno gestiona su vida pública es otro asunto", le aclaraba Rivas." Yo lo que he hecho es dar explicaciones como colaboradora en un programa porque todo el mundo está hablando de mí. Yo estoy yendo a terapia y no voy a consentir las faltas de respeto hacia mi persona por haberme enamorado", insistía Marta.