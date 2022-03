Asistimos al makig off de la sesión de fotos en la que Marta Riesco posó con vestidos de diseñadores españoles, donde habló de su relación con Antonio David Flores : “Esto es carnaza para los haters . Estoy pasando por el mejor momento personal y profesional. He dicho públicamente que estoy enamorada de una persona, que ya sabemos lo que ha ocurrido con ella, ha sido más problema que una cosa beneficiosa para mí”.

“La gente no se ha puesto en mi lugar. Que, por ser él quien es, fueron contra mí. He tenido unos meses complicados, y ahora esto no me lo esperaba. Cuando llegan cosas que no te esperas es cuando más las disfrutas”, añade la colaboradora.