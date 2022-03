Marta Riesco graba una nueva versión de su tema 'No tengas miedo': "Las mejores cosas de la vida llegan cuando menos te lo esperas"

Nada más terminar la grabación y ya con los primeros resultados, la novia de Antonio David Flores contaba a sus seguidores más detalles de cómo había ido todo: "Cómo me lo he pasado grabando la última versión de mi tema 'No tengas miedo'. Suena espectacular y es de locos. Si os gustaba la anterior, con esta vais a flipar. Estoy muy contenta y muy feliz", explicaba a través de sus redes sociales.

"Como bien sabéis, aquí bailé con toda la gracia que pude y me lo pasé genial. Estaba un día por la mañana y me llama por teléfono una persona todopoderosa de Mediaset. Me citó en el despacho de la cúpula. Llegó al despacho y me encuentro a dos mujeres muy serias que me dicen que la canción hay que sacarla porque estaba funcionando", detallaba Marta.