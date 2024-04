Mariona y Julen protagonizan la primera discusión de 'Los vecinos de la casa de al lado': "Me vendiste al final, yo te traté bien"

Julen le ha reprochado a Mariona que se comportó mal con él fuera de la isla: "Lo único que hice fue abrirte los ojos"

Mariona le ha dicho a Julen que es un falso por dar a entender que pasó algo entre ellos dentro de las sábanas

Julen Muñoz, sobre su convivencia con Mariona Ferré: "Todo puede pasar"

El apartamento sombra ha estallado por los aires en la primera noche de convivencia. Las primeras horas entre Mariona y Julen en el reality han estado marcadas de reproches mientras hablaban sobre su experiencia en 'La isla de las tentaciones 7'. Ambos han vuelto a recordar su esporádica relación y también han hablado sobre Adrián.

La discusión ha empezado con un comentario de Julen mientras estaba tumbado en la cama. El tentador ha confesado que le encanta estar en 'Los vecinos de la casa de al lado' porque se les va a conocer muy bien a todos. Mariona le ha dado la razón, aunque le ha tirado una 'pulla': "Eso digo yo"

En ese momento, Julen se ha sorprendido al escuchar las palabras de Mariona: "Si te traté como a una reina, yo he sido en todo momento igual". Mariona ha defendido que ella también se mostró real, pero ha comentado que no se ha visto todo: "Cuando tú hablabas conmigo no se veía como yo te respondía... Solo se veía que me dabas el sermón cuando yo siempre te he respondido y muchas veces hemos chocado porque tenemos opiniones diferentes en un montón de cosas”.

Julen le ha recordado a Mariona que le enseñó cómo era realmente Adrián: "Yo lo único que hice fue abrirte los ojos". Ese reproche hizo que Marion le rebatiese: "Tú no me abriste nada, yo decido lo que hacer y lo que no. Tú fuiste solo mi apoyo". Julen le ha explicado que le aconsejó sobre Adrián durante todo el reality anterior para evitar un golpe de realidad. Además, el tentador ha sido muy sincero con ella: "Te pusiste en contra mía cuando no tenías ninguna razón". Mariona ha explicado que ahora está muy bien con la relación que tiene con Adrián.

Horas más tarde, han vuelto a discutir por el comentario que Julen dijo en uno de los debates de 'La isla de las tentaciones'. En primer lugar, Julen le ha reprochado a Mariona que no actuó bien con él tras pasar por la isla: "Cómo me vendiste al final. Yo te traté bien y no te vendí en ningún momento".

Mariona le ha contestado muy enfadada: "Eres muy falso cuando quieres. Mentir y omitir información en un debate en el que yo no estoy para defenderme. Tendré que coger y en el siguiente debate donde estoy me tendré que defender... Sabes que no hemos hecho nada, ¿por qué dices algo así?"