Rosa cuenta que no le afectan las críticas de los que fueran sus compañeros en 'Sálvame' y habla de lo mucho que le ha costado volver a televisión. "No me molesta nada porque si me llega a coger en otro tiempo que era una persona que no estaba bien sí..., pero como los conozco tan bien, no me afecta nada, yo vengo aquí súper feliz. A principio tenía una sensación de miedo. Yo tenía miedo de secuelas de cosas que había vivido en mi vida", explica.