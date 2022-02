Los colaboradores se han enzarzado en una ardua discusión

Según Gloria Camila, el marido de Rocío Carrasco se refería a ella y a su hermano como "los inmigrantes"

"Yo no quiero ser el protagonista ni que nadie me utilice", ha asegurado el colaborador

Gloria Camila ha vuelto a poner sobre la mesa el debate de las supuestas palabras de Fidel Albiac sobre ella y su hermano. La hija de Rocío Jurado asegura que el marido de Rocío Carrasco los llamaba "los inmigrantes". Antonio Rossi asegura que él escucho estas palabras de Fidel en Houston y ha terminado enfrentándose a Isabel Rábago quien defiende a capa y espada a la pareja de su amiga.

"Desde que yo lo escucho en 2006 se lo he preguntado cada vez que he tenido oportunidad a todos los miembros de la familia. No me acuerdo del contexto, pero sé que me impactó. Para la familia Fidel siempre ha estado señalado y yo siempre he contado como anécdota lo que me pasó en Houston y lo que escuché de su boca", aseguraba el colaborador.

"El contexto es fundamental, si no lo conocemos es irrelevante. Igual es que bajó Fidel y dijo: ‘Mira estos, que les llaman inmigrantes’. De todas formas, Fidel lo niega hasta la sociedad, y con hartazgo. Porque este argumento lo han utilizado todo el clan, así que más de lo mismo", defendía Isabel Rábago.

Una vez más, el tertuliano ha vuelto a defender su verdad. "Mi historia no me la reescribe nadie, es personal. No tienes que reescribir mis historias personales ni mis experiencias. Con el 'más de lo mismo' me metes en el mismo saco", se quejaba. "¡Es que para mí tú no eres el protagonista de la historia!", le ha dicho la periodista. "Yo no quiero ser protagonista de nada ni que me utilicen", se defendía él.

"Nunca te he desacreditado"