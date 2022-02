Rocío Carrasco aseguró que su hermana estaba "dirigida por un maestro"

Gloria Camila ha respondido a las palabras de su hermana en 'Montealto': "En ese momento no me puse en su lugar porque tenía nueve años y yo también acababa de perder a mi madre. Me fui con mi padre que también estaba roto de dolor. Para mi no es en ese momento cuando faltó, fue después".

"José y yo tuvimos una infancia un poco complicada, cuando vinimos estuvimos en un orfanato entonces cunado muere nuestra madre es como la segunda ves que nos quedamos sin madre. El dolor lo tenemos todos y lo pasamos mal todos", explica la colaboradora.

La hija de Rocío Jurado ha hecho referencia al "maestro" del que hablaba carrasco y ha asegurado que ella tiene un maestro peor. "Hay otra versión que no se ha encargado de contarme. Parece ser que incluso colaboradores de esta cadena como Alejandra Rubio saben más que yo. Desconozco lo que va a contar, pero si en mi banda hay un maestro en la suya hay otro que a veces es peor que el mío, Fidel", ha desvelado.

"Para mí es negativa su influencia. Se dirigía a nosotros como: los inmigrantes y hacía unos comentarios hacia mi padre... Una vez me pregunto qué edad tenía porque decía que estaba para el arrastre", ha sentenciado Gloria.

Las palabras de Rocío Carrasco en 'Montealto'

En la segunda entrega de 'Montealto', Rocío Jurado habló sobres Gloria y también sobre José Fernando. "El tema de los hermanos es absurdo, cuando te digo que me hubiera gustado tener muchos hablo del matrimonio de mi madre con mi padre. Cuando Gloria Camila y José Fernando llegan a mi vida tengo veintitantos años, tengo dos hijos y ya la relación es diferente", cuenta. "Me refería a que cuando era pequeña me hubiera gustado estar rodeada de niños y jugar".