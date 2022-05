El encuentro entre Ana María Aldón y Rocío Carrasco fuera de cámaras en la 'Sálvame Fashion Week'

Y es que, en alguna ocasión, Ana María se ha mostrado comprensiva con Rocío Carrasco , concretamente en el plató de ‘Viva la vida’, aunque bien es cierto que “a veces ha dicho cosas con las que no estoy de acuerdo, pero eso no quita que no tenga educación para saludar a gente que a mi me saluda”.

Gloria Camila criticó a Ana María en 'Ya son las 8' y la mujer del torero no duda en responder: "Esas palabras no son necesarias", considera, y añade que Gloria no dijo la verdad en una cosa concreta durante su intervención en el programa de Sonsoles Ónega: " Yo en ningún momento le pedí a mi marido que viniera, que me apoyara... Él lo hizo porque quiso, pero también habría aceptado que él hubiera decidido no asistir".