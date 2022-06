Rosa Benito, tras su reconciliación con Amador Mohedano: “Hay una parte en la que ya no nos conocemos”

Rosa Benito explica el beso que le dio al padre de sus hijos en ‘Déjate querer’: “Es un beso de cariño”

El zasca de Rosa Benito a los que hablan mal de los Mohedano: “Luego dicen que no hemos trabajado”

Rosa Benito, sobre Amador Mohedano: “El público se merecía una reconciliación pública”

Toñi Moreno nos prometió que íbamos a ser testigo de un momento que era “historia de España” y no nos engañó. Tras ocho años sin mirarse a la cara, Amador Mohedano y Rosa Benito se reconciliaron públicamente en un plató de televisión y un beso selló su intención de poder mirar hacia delante sin rencores y quedarse solo con el amor que habían vivido.

Un beso que ha podido dar una intención equivocada sobre las intenciones de Rosa Benito con el padre de sus hijos y que la colaboradora del Fresh ha explicado en plató. Rosa ha comenzado hablando del momento tan bonito que vivió “Yo me quedo con esto, para mí fue precioso el momento con Toñi… Es cómo ver cómo pasa tu vida y te emocionan muchas que has olvidado… Me emociono mucho con lo de mi hermana porque es junto a mis hijos, lo más importante que tengo en la vida…”.

Y al recordar a su hermana, ha lanzado un zasca para todos aquellos que les llaman “jauría” y que ponen en duda su trabajo y entrega junto a la Más Grande “Gracias a ella pude trabajar con Rocío y gracias a ella, mis hijos tuvieron una segunda madre… Luego que si no me hemos trabajado, mis hijos tenía 6 años, yo he dejado a mis hijos…”.

Rosa recuerda su etapa con Rocío Jurado como un momento maravilloso de su vida y no dudaría en volver a él “Hemos trabajado mucho y eso no se puede olvidar y volvería a esa parte de mi vida… En una vida hay altos y bajos, llantos y risas, hay de todo, pero me gustaría volver a vivir eso”.

También ha recordado cómo fue el día en el que conoció al padre de sus hijos Él se pone nervioso, el corazón, fue un impacto y tanto él como yo, Cupido estuvo ahí y no nos separamos desde entonces…” y cómo los dos han hecho muchas locuras por amor “Amador se ha llegado a venir a Alicante con un Dodge e iba y volvía, las locuras del amor”.

Pero también ha explicado que para llegar a poder aceptar volver a tener una relación cordial, que no una relación de pareja, con el padre de sus hijos ha tenido que superar muchas cosas “Para llegar a ese momento, que una tiene seguridad, se le ha ido el odio, el rencor, el dolor… Yo solo tengo para él cariño, es el padre de mis hijos y me da pena perdernos cosas por no estar juntos… para llegar ahí he pasado tantas batallas”.

Rosa está agradecida a Toñi Moreno y al programa por ayudarles a dar el paso, y ha explicado por qué besó a Amador Mohedano “Sí, gracias a Toñi y gracias al programa… Como el pasado no lo puedes cambiar por lo menos quiero cambiar un poquito el futuro y el presente. Es el padre de mis hijos y es lo más bonito que yo he tenido… siempre he dicho que Amador era más importante que mis hijos, era mi ilusión… El beso que le doy es un beso de cariño, de aquí estoy para lo que quieras, de reconocimiento y de que a partir de ahora, si Dios quiere y la Virgen de Regla, sea todo más bonito”.

Pero ha vuelto a dejar claro que entre ella y Amador se acabó el amor de tanto usarlo “Él y yo nunca vamos a volver porque hay una parte que ya no nos conocemos… Podemos estar un fin de semana en casa de un hijo mío, pero como pareja, no”.

Es más, ha explicado que ellos ya no se conocen, tienen vidas muy distintas y los dos están felices en el lugar en el que están “Nosotros tenemos caminos distintos, si me necesita yo voy a estar ahí, pero como pareja no vamos a funcionar nunca”.