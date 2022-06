Amador Mohedano, muy enfadado con Rocío Carrasco, responde: "La Jurado se quejaba de que su hija pasaba de ella"

Amador Mohedano reacciona así al ataque de Rocío Carrasco.

Amador Mohedano, muy crítico y enfadado con su sobrina.

Amador Mohedano llegaba al plató de ‘Déjate querer’ en mitad de un revuelo mediático. Su sobrina, Rocío Carrasco, ha decidido destapar los secretos familiares en la docuserie ‘En el nombre de Rocío’, y esto tiene algo intranquilos a los Mohedano: “Escucho lo que escucho y me da tanta rabia… ¿Qué está pasando? ¿Esto qué es? ¿A qué viene? ¿Por qué? Me duele porque es mi sangre y está hablando de una cosa que yo he idolatrado e idolatraré toda mi vida. Solo he vivido para eso. Hemos sido una familia que se ha preocupado porque todos estemos bien”.

En los últimos días, se han dicho muchas cosas de la familia, pero ¿qué es lo que más daño le ha hecho a nuestro invitado? “Me hace daño desde el primer momento, desde que veo que está hablando de una forma tan despectiva, ya empieza a dolerme todo el cuerpo y a pensar… Yo no tengo miedo, tengo la conciencia tranquila, igual que mi hermana Gloria. Hemos estado pendiente de Rocío Jurado toda la vida”. Y es que, en las últimas semanas, se ha puesto en duda la profesionalidad de Amador como mánager de su hermana.

Amador Mohedano responde a Rocío Carrasco

Tras ver algunas de las declaraciones de Rocío Carrasco, Amador tiene la oportunidad de responder a su sobrina: “Es ella la que tenía que haber querido mejor a su madre y haberle dedicado tiempo. Ella siempre ha estado apartada de la madre, diga lo que diga. Rocío se quejaba de que su hija pasaba de ella”, responde, contundente.

Además, Amador dice no entender por qué Rocío Carrasco dice eso de que la familia se ha provechado de la Jurado: “Ella se sentía segura y bien estando con su familia. No sé a qué viene todo esto. Es tener mala uva”. Cuando escucha a su sobrina acusarle de filtrar información a la prensa, lo niega categóricamente: “Todo lo que dices es muy duro, no nos lo merecemos”.

Rocío Jurado sufrió porque su hija era “una niña malcriada”, según Amador

Amador Mohedano cuenta que Rocío Carrasco ha sido “una niña malcriada” porque hacía “lo que le daba la gana” y por eso, su madre ha sufrido. “Mi hijo Salvador dice que es un tema de remordimientos (lo dijo en 'Viva a vida') porque ella ha hecho lo que ha hecho y ahora ella ataca a todo el mundo… no va desencaminado. No sé qué pretende Rocío. Ella disparó primero contra nosotros, fue la primera que a mí me traicionó”.

Amador Mohedano reacciona a las palabras de Rocío Carrasco: “Son una jauría”

Y, como no, Amador ha tenido que responder al hecho de que su sobrina los llame jauría: “Miré en el diccionario para saber qué es lo que dice y lo que dice es una barbaridad, al igual que lo de las alimañas. ¿Tú nos lo dices a nosotros? Que te bailen el agua lo que quieran, que te graben mil horas y te explayas. Nunca has cogido el teléfono a tu familia cuando te han llamado. ¿Qué te pasa con tus primos, tus hermanos, qué te han hecho?

Amador confiesa que Gloria, su hermana, “está mal”: “Ella no quiere ver nada. No es agria. Ella es más seria”. Además, confiesa desconocer la existencia de un segundo testamento de la Jurado, anterior al que se conoció. Dice que ellos siempre han querido cumplir la voluntad de su hermana y que un inspector de Hacienda les advirtió que “nos la querían meter doblada”. Siente que Rocío Carrasco y Fidel Albiac les han intentado engañar con el tema de la herencia.