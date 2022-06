Rosa Benito, emocionada tras su reencuentro televisivo con Amador Mohedano: “Es historia de la televisión”

Sonsoles Ónega ha comenzado el Fresh atrapada por un olor que inundaba el plató y al comprobar que se trataba del perfume de Rosa Benito, lo ha tenido claro “No me extraña que Amador se vuelva loco” . Las palabras de la presentadora tenían un motivo y el brillo en la cara de la colaboradora del Fresh , también.

“Creo que va a ser súper bonito, yo he vivido una historia muy bonita… En la parte mía, esa vida que te ponen, cuando dicen que tienes un accidente y te ponen ese puente, y te pasa tu vida en un momento. Yo me derrumbo, ver tu vida desde que eres chica, tus emociones… Yo sé que es muy emocionante, yo he llorado y creo que a la gente le va a gustar porque hay momentos preciosos…”, ha asegurado una Rosa todavía con la piel de gallina y la ilusión brotando por los poros.