Exclusiva | Omar Sánchez zanja los rumores de montaje: “Entre Raquel y yo está surgiendo algo”

Miquel Valls ha ido directo al grano y le ha preguntado a Marta López por la veracidad del incipiente amor entre la gran hermana y el todavía marido de Anabel Pantoja . “Para nada hay montaje, ni lo haría Omar ni lo haría Raquel” , ha asegurado López explicando la realidad “Están sacando de donde no hay, es una pareja que se están conociendo. Ni siquiera les he presentado yo ”.

Isabel Rábago ha querido saber por qué sabíamos antes de que ellos mismo comenzaran a conocerse que se iban a gustar y Marta López ha señalado a Alba Carrillo, quien dio la noticia “Hay que preguntarle a Alba de dónde sale y con qué fin”. Marta es muy amiga de los protagonistas y asegura conocer todos los detalles de su relación, pero está molesta “Me enfadé muchísimo porque me dijeron que qué beneficio saco yo… Alba me dijo de dónde venía la fuente, pero no me dijo quién era exactamente”.