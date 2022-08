Cantora celebra el cumpleaños de Isabel Pantoja y ‘Ya es mediodía’ el de Alba Carrillo

Radiante y disfrutando un día tan especial, Alba Carrillo ha comenzado el Fresh dándolo todo al ritmo de la música y con un zasca de los buenos. Miquel Valls no se ha cortado un pelo y le ha soltado un “Un poquito cutre lo que nos has traído”. Alba no podía creer lo que estaba escuchando y le ha respondido con un “La próxima vez no os traigo nada, eres nuevo y ya estás con estas ínsulas”.