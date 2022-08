Raquel Lozano confirma que está “ilusionada” con Omar Sánchez

Raquel ha asegurado estar "muy ilusionada” y ha confirmado que cuando Alba Carrillo da la noticia en redacción no eran todavía pareja, pero que ahora sí se están conociendo. Ante esta primicia, Marta López ha pedido la palabra para negar la mayor. La colaboradora asegura que Raquel y Omar todavía no son pareja, pero que sí están muy contentos e ilusionados “Soy muy amiga de Omar y Raquel es mi hermana, no son pareja, pero les noto mucha ilusión a los dos”.