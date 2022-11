Jorge Pérez, tras su deslealtad con Alba Carrillo: “Mi matrimonio va a continuar”

Jorge Pérez, roto tras su deslealtad con Alba Carrillo: “No hubo beso, pero la gravedad es la misma”

Jorge Pérez, sobre su amistad con Alba Carrillo: "Nunca ha existido tensión sexual por ninguna parte"

Alba Carrillo y Jorge Pérez no han vuelto a hablar tras su noche loca: "Me escribió y la contesté, pero no hemos vuelto a hablar"

Cabizbajo y visiblemente afectado tras su deslealtad con Alba Carrillo, Jorge Pérez se ha sentado junto a Joaquín Prat en el plató de ‘Ya es mediodía’ y nos ha contado cómo está su relación con su esposa Alicia Peña y con su compañera Alba Carillo tras protagonizar el viernes más negro de su matrimonio.

"Jodido, no vamos a engañarnos y andarnos con rodeos. La situación es para estarlo…”, así comenzaba Jorge Pérez ha volver a reconocer un error que ha puesto en jaque su matrimonio de 13 años con la madre de sus cuatro hijos “Es un desliz, una torpeza, una infidelidad…”. El Guardia Civil en excedencia no quiere etiquetar lo que sucedió el viernes pasado en la fiesta de Navidad de Unicorn “El etiquetarlo es lo menos importante, para mí es un tonteo ido de las manos, pero que no deja de ser una absoluta falta de respeto” y ha dejado claro que no necesita que nadie le golpee porque ya lo hace él solo “No hace falta que nadie me destroce, ya estoy yo suficientemente destrozado”.

Jorge Pérez niega un beso con Alba Carrilla: “Se han producido cruces de labios, pero un morreo es inexistente”

A Jorge le dan igual las imágenes y siente que lo hizo igual de mal, pero insiste en negar la existencia de un beso “Sigo manteniendo que no hay beso, me dan igual las imágenes, las perspectivas pueden confundir… No hay ningún beso, se han producido cruces de labios, pero un morreo es inexistente”.

Respecto a la reacción de su mujer, Jorge ha explicado que está muy afectada y que siente que le faltó al respeto por no marcharse de allí “Lo ha visto y para ella es doloroso. Está mal porque… Joder, hemos construido algo juntos maravilloso. Camino de 13 años y es lo que yo he defendido, los matrimonios no son perfectos… No es que tengamos un matrimonio perfecto, pero ahí está el trabajo por mantener ese amor, esa unión, esa familia unida…”. Jorge se arrepiente sobre todo del dolor causado “Es doloroso ver cómo he generado un dolor tan grande en una persona maravillosa que es mi esposa”.

Joaquín Prat ha querido saber cómo estaba su relación de pareja y él tiene la sensación de que su matrimonio no se ha terminado “Hay una herida muy grande que hay que curar y una cicatriz que habrá que cuidar… hay personas que están deseando ver que me ponga las maletas en la calle, no sé qué gozó o satisfacción puede crear eso en otra persona…”, pero ha dejado claro que “mi matrimonio va a continuar”.

El colaborador siempre se ha mostrado muy crítico con las infidelidades de otras personas y no iba a ser menos con las suyas “He sido muy crítico, sigo siendo muy crítico y cómo soy esclavo de mis palabras es muy doloroso para mí”.

Así comenzó la noche más oscura de Jorge Pérez

Él entró casado y con cuatro hijos “mi mujer y yo hacemos muy buen equipo” y ella convertida en un regalo, soltera y sin compromiso “yo me saltó ya todos mis principios”. La fiesta es todo un éxito y poco a poco, el ambiente se fue caldeando.

Al volver a enfrentarse a las imágenes, Jorge ha quitado importancia a las palabras de su amiga “Al final, Alba es una persona que es extrovertida, alocada y divertida. Lo dice todo en un tono afable y de diversión, no creo que sea algo que ella pensase” y ha insistido en que la culpa era suya y solamente suya “Cada uno es libre de darle la gravedad que quiera… Tenía que haber sido yo el que se tenía que haber marchado. Si veo que se me está escapando de las manos, soy yo el que tengo que decir “me voy”. Yo me responsabilizo de mis actos, no me puedo responsabilizar a nadie. Yo no le pido explicaciones ni al que graba ni al que pone las copas…”.

La secuencia completa del momento más que amigos de Alba Carrillo y Jorge Pérez

A las 00:30 horas, ya no había marcha atrás y Alba Carrillo y Jorge Pérez se dejaron llevar por la pasión del momento. Se dejan llevar por sus instintos, no les importa que todo el mundo les vea o les puedan estar grabando, ellos viven el momento. Deciden apartarse de la gente y se sientan en una esquina de la discoteca, momento en el que vemos un nuevo acercamiento entre ambos…

Las imágenes parecen hablar por si solas, pero él insiste una y otra vez, ahora ya con cierto malestar, que no se besaron en ningún momento “¿Qué más me daría decir que hubo beso? Es que no lo hay… Estamos hablando y cada uno ve lo que quiera ver… Haya beso o no haya, la gravedad es la misma, pero no lo hay”.

Además, Jorge ha asegurado que se están diciendo muchas cosas, pero que entre ellos hay complicidad, pero jamás ha existido tensión sexual o ningún tipo de atracción “Entre ella hay una relación especial, tensión sexual nunca ha habido por parte de ambos… si etiquetamos esto de tensión sexual, puede parecer una tensión sexual no resuelta y no”.

Jorge no está intentado convencer a nadie y solo le importa lo que pueda pensar su mujer “No vengo a convencer a nadie, no vengo a buscar una redención, tengo que solucionar mi problema con mi mujer en casa”. Pero tiene claro que su matrimonio no se ha terminado por un Black Friday desafortunado “Nuestro matrimonio va a continuar, estamos en un momento de recogimiento, de demostrar… Los hechos son los que valen, esto puede ser noticia cinco diez meses, pero mi trabajo va a durar mucho más tiempo”.

Jorge Pérez y Alba Carrillo no han vuelto a hablar

Ante la posibilidad de volver a coincidir con Alba Carrillo en su puesto de trabajo, el Guardia Civil en excedencia ha asegurado que igual no es una buena idea “Obviamente, no fuese lo más acertado… Es una tía estupenda, fantástica a quién aprecio muchísimo…”. No han vuelto a ponerse en contacto tras toda la polémica despertada “Ella me escribió, yo le contesté y no hemos vuelto a hablar… Se escuchan unos comentarios que no son justos porque la responsabilidad es mía”.

