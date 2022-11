Ana Rosa, sobre las imágenes de Jorge Pérez con Alba Carillo: "No me parece bien que se haya grabado"

Protagonistas de unos gestos muy cómplices, ambos, niegan un beso, pero los videos filtrados ponen en duda las palabras de los colaboradores. Por su parte, el ex Guardia Civil comparecía en el programa 'Fiesta' y explicaba todo lo ocurrido. Además, reconocía visiblemente emocionado que había fallado a su mujer y rompía a llorar .

Joaquín Prat no ha dudado en mostrar su opinión y reaccionaba al video : "La fiesta de 'Unicorn' convertida en 'La Isla de las tentaciones'..." . El presentador del programa comentaba así las imágenes de la ex de Feliciano López junto con Jorge Pérez.

"A ver...que la noche le confunde a mucha gente, tampoco hay que darle más bombo", comentaba Ana Rosa entre risas sobre la infidelidad del colaborado a su mujer Alicia. "Bueno bombo...no sé yo si es la palabra", añadía la presentadora. La periodista no dudaba en dar su opinión y decía: "Tampoco me parece bien que se haya grabado, esto es algo entre amigos y se hacen cosas que no se piensan".