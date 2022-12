Joaquín Prat se mete debajo de la mesa al recordar lo que Jorge Pérez dijo de la infidelidad de Íñigo Onieva a Tamara Falcó: “Tengo la carne de gallina”

El presentador del Fresh, metido de lleno en el culebrón pre Navidad de Alba Carrillo y Jorge Pérez , ha pedido permiso para no emitir la hemeroteca del colaborador, pero tras escucharle hablar con muchísima dureza de la infidelidad de Íñigo Onieva a Tamara Falcó, no ha tenido más remedio que meterse debajo de la mesa.

Somos esclavos de nuestras palabras y Jorge no se libra. El beso del metaverso le pareció difícil de justificar, pero al suyo le llamó “cruce de labios”. Parecía tener claro que Íñigo Onieva no tenía perdón ni justificación e incluso, dejó ver que quién lo hace una vez, ya lo ha hecho alguna otra o volverá a repetir.

Es muy difícil aguantar una hemeroteca y al ver la de Jorge Pérez, Joaquín Prat se ha metido debajo de la mesa “Tengo la carne de gallina en estos momentos, me meto debajo de la mesa porque me da penita”. Ha sentido pena por la imagen del colaborador, pero Miguel Ángel Nicolás le ha recordado que no se puede “escupir para arriba”.