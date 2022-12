Isabel Rábago, sobre el matrimonio de Jorge Pérez: “Alicia es una olla a presión”

Isabel Rábago, sobre Jorge Pérez y Alicia Peña: “Ellos están más fuertes que nunca porque tienen un objetivo en común”

Tras enviar un burofax anunciando que van a tomar medidas legales, Isabel Rábago nos ha contado cómo están Jorge Pérez y su esposa Alicia Peña, al ver que la infidelidad del Guardia Civil en excedencia se ha convertido en la noticia estrella de la televisión.

Isabel Rábago no sabe con quién más habla Jorge Pérez, pero sí que con ella sí lo hace y ha querido dejar claro que el matrimonio está más unido que nunca ante la adversidad “Ellos están más fuertes que nunca porque tienen un objetivo en común que es que las personas que les han hecho daño reparen un daño que es irreparable…”.

Como ellos mismo anunciaron en el programa ‘Sálvame’ mediante un burofax, el matrimonio ha puesto todo en manos de sus abogados y se está examinando todo lo que se ha dicho desde el pasado día 2 de diciembre. Además, la periodista no has confirmado que Jorge Pérez está en fase negativa y no quiere nada de la televisión “No quiere ni un céntimo de la televisión, no va a ir a ningún reallity…”.

Eso sí, ella está segura de que Jorge va a hablar, pero que “Hablará asesorado”. Al parecer, el colaborador tiene claro “quienes son las personas que le han hecho daño” y su matrimonio está fuerte “Ellos están fortísimos”. Lo que no significa que Alicia no tenga altibajos “Alicia es una olla a presión, tiene sus momentos bajos, no entiende que se ataque a sus padres…”.

A Jorge no le ha gustado nada que se dijera lo que pasó en un lugar privado “El coloca el punto de inflexión en el momento que se hace publico que se han mantenido relaciones sexuales en un domicilio privado”, pero Alexia Rivas le ha recordado que él no es ningún santo “Tampoco tiene que ser la victima de España que él también mintió”.