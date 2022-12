Isabel Rábago asegura que Íñigo Onieva y Tamara Falcó continúan en contacto: “Fue ella la que le dijo que estaba tonteando con Hugo”

Tamara Falcó ha roto su silencio y le ha confirmado a dos revistas que está conociendo a Hugo Arévalo y que aunque no hay nada serio, sí han quedado un par de veces y que Dios dirá. Además, la marquesa de Griñón asegura que no ha vuelto a hablar con su exprometido y que Íñigo Onieva no tiene su nuevo número de teléfono.