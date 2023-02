El cambio de actitud de Gerard Piqué y Clara Chía: responden con ironía y tono de burla a las preguntas de la prensa

“Coger una ansiedad es complicado”, bromeaba el futbolista mientras que trataba de tapar a su chica y que no fuera captada por las cámaras. Abrazaditos y muy cómplices, los enamorados se sorprendían cuando el mismo reportero les preguntaba por el cumpleaños de ella “Pero… ¿Qué te has tomado? Mañana no es el cumpleaños, ¿Qué cumpleaños?”.