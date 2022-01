Por desgracia, parece ser que Sara no ha sido la única víctima de este doctor que iba a abrir su clínica en Alcantarilla. 'Ya es mediodía' ha accedido en exclusiva al mensaje que una nueva presunta víctima ha mandado a la familia de Sara. "Buenos días, señor, estoy de nuevo ingresada, ayer empecé a vomitar sangre. Creo que tiene usted razón, tengo todo para que con mi denuncia este hombre no esté en la calle", se puede leer.

"Personalmente para mí no ha sido una negligencia, ha sido un asesinato. No solo ha habido un responsable, cuando entras a un quirófano, no solo hay una persona. Hay un anestesista y un equipo de enfermeras que también estaban ahí ese día", asegura. "Cuando a Sara se le traslada al hospital este señor la abandona, la deja allí y se marcha. Su familia está destrozada. Sara era una persona de luz".