La hermana del míster que acabó con la vida de su padre relata los hechos: "Fue un accidente por amor"

Pilar ha relatado cómo fueron exactamente los hechos:

"Mi hermano tiene una enfermedad que nunca ha terminado de aceptar, la bipolaridad (…) Solo mis padres y yo sabemos lo mucho que mi hermano ha sufrido por tener esa enfermedad (…) Mi hermano amaba a mi padre y mi padre amaba a mi hermano, pero sí que es verdad que mi hermano estas últimas semanas estaba de bajón y le costaba mucho tomarse el medicamento, mis padres iban detrás de él pidiéndole por favor que se lo tomara (…) Quien peor lo pasaba era mi hermano, estaba súper deprimido, llorando sin parar, durmiendo con mi padre pidiéndole que le abrazara como si fuera un niño pequeño (…) Mi padre y mi hermano se fueron a Madrid y mi madre y yo nos quedamos en nuestra casa súper tranquilas (…) Aquí no hay historia de morbo, solo hay una historia de amor, mi padre era un héroe y la capa se la ha llevado al cielo (…) Mi hermano se quería quitar la vida porque no se soportaba a sí mismo, lo ha intentado varias veces, mi padre quiso evitar lo que él no habría soportado en la vida (…) Solo pido que nos dejéis velar a mi padre y seguir luchando por mi hermano (…) Cuando mi hermano se despierte y vea lo que ha pasado se va a morir de dolor de que su padre ya no está (…) Ha sido un accidente por amor, una desgracia familiar".