Luis Pliego rompe su silencio públicamente: "Entiendo más que nunca a Rocío Carrasco"

La reportera de Telecinco defiende que recibió una llamada de Pliego en la que le proponía quedar con Rocío Carrasco y que incluso la propia Carrasco se puso al teléfono con ella a través del manos libres de Pliego. Marta cree que la intención de Luis y de Rocío no era otra que la de realizarle fotografías junto a Rocío Carrasco para perjudicar a Antonio David: "Les dije que no pensaba quedar con ella ni a cenar ni a tomarme un café, no me parece lógico quedar con la exmujer de tu novio cuando le ha puesto una denuncia por malos tratos".