El mensaje de Rocío Flores a Rosa Benito: "Voy a llamar a mi tía, soy una persona que no me gustan los malos rollos"

Pues bien los comentarios de la una a la otra en televisión no han cesado, a la colaboradora de 'YEM' le han molestado las formas que ha tenido al hablar de ella, y dejó claro que no iba a descolgar el teléfono. Por su parte, Rocío Flores también ha querido contestar a su tía este 7 de diciembre en 'El programa de Ana Rosa', le dolió mucho que utilizara a su madre para hacerle daño, "como me pareció tan mal y me dolió, no voy a levantar el teléfono por dolor, no por orgullo, estuvo fuera de lugar, sabiendo el año y pico que llevo...", ha asegurado.