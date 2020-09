Rosa Benito rebate a Amador Mohedano y habla de la ruptura: "Él estuvo dos horas con un psicólogo, yo dos años con un psiquiatra"

En primer lugar, la colaboradora quiso responder a las palabras de Amador en las que decía que cuando rompieron, él estuvo dos horas con un psicólogo sin parar de llorar. “Yo le digo que yo estuve dos años con un psiquiatra”, reprochó. A pesar de todo, valora que su ex reconociera que él tuvo muchísima culpa de todo lo que ocurrió . “Yo intenté ser la mejor persona y es verdad lo que cuenta, que era una guerra continua y que me hizo la vida imposible . Llega un momento en que no puedes más”, añadió Rosa Benito

Rosa también recordó cómo era todo cuando estaban juntos. “Tenía una familia preciosa. Él era una persona que me conocía a mí de pies a cabeza, yo no había ido a un reality en la vida y yo no sabía lo que se podía haber montado. No, él tenía que haber dicho ‘es que mi mujer no es así”.