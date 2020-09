Isabel Rábago, sobre la polémica entrevista de Carmen Borrego: “A Rocío Carrasco no le ha gustado”

La entrevista que Carmen Borrego dio a una revista en la que habló de la relación entre Rocío Carrasco y su hija, Rocío Flores, ha desatado la polémica. La pequeña de las Campos afirmaba que, en su opinión, “Rocío Carrasco nunca perdonará a su hija”. La principal crítica viene porque Borrego es amiga de la hija de Rocío Jurado y, según los colaboradores de ‘Ya es mediodía’, con esas palabras no está poniendo paz en esa relación.

Isabel Rábago , también amiga de Rocío Carrasco y Fidel Albiac, ha transmitido la opinión de Rocío Carrasco sobre todo lo que está ocurriendo: “Yo, conociendo el percal, entiendo que a Rocío Carrasco no le ha gustado esa entrevista porque se estaba afirmando algo de un tema del que ella no habla, ni permite, ni quiere que se hable para proteger precisamente a su hija”.

La colaboradora de ‘Ya es mediodía’ cree que Borrego matizó en ‘Viva la vida’ el aspecto más importante de todos y es que ella hablaba en su propio nombre, no en el de Rocío Carrasco: “Matizó lo que debía matizar y es que Rocío Carrasco no estaba detrás de esa entrevista y no dio permiso para dar ese titular, simplemente Carmen Borrego dio su opinión”.