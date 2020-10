Rosalía Iglesias lleva tres días sin salir de casa: no hay constancia de que se haya emitido ninguna notificación de ingreso en prisión

Él mismo nos ha dicho en 'Ya es mediodía' que están siendo días "duros" pero también que cada "pu***" que reciben, les une más: "Nos hace más fuertes. Somos una familia que no hay nadie que la rompa, en ese sentido no van a poder con nosotros".

Por otro lado, el departamento de prensa de la Audiencia Nacional afirma no tener constancia de que se haya emitido ninguna notificiación de ingreso en prisión para la mujer de Bárcenas, con lo que su entrada en la cárcel no sería inminente: "Nos dicen que no tienen constancia".