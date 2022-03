Victoria, víctima de la guerra, entre lágrimas desde un búnker: “Mi sobrino pregunta cada mañana que si seguiremos vivos”

“La situación está muy mal porque vivimos aquí siete días y cada vez que escuchamos un ruido no sabemos si vamos a vivir o no. Tenemos mucho miedo porque Rusia está haciendo todo lo posible para que no sean reales… Están utilizando bombas termobáricas y hacen todo lo posible para que la gente de Ucrania se quede sin luz, sin gas y sin agua… Da miedo salir a la calle porque disparan a la gente civil, les da igual que sean niños o gente mayor… Hace todo para matar a la gente de Ucrania”, así comenzaba Victoria, una joven ucraniana escondida en su propia ciudad a contarle a Sonsoles Ónega el drama que está viviendo su país.