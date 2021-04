Antonio Zapatero hace cola en el Hospital Isabel Zendal para ser vacunado con AstraZeneca: “El beneficio es mayor que el riesgo y miedo ninguno”

Antonio Zapatero , viceconsejero de Salud de la Comunidad de Madrid, ha hecho su cola como un ciudadano más para ser vacunado en el Hospital Isabel Zendal con la vacuna AstraZeneca . Ha asegurado no tener ningún miedo y sentirse como un ciudadano más en este momento de pandemia que atravesamos.

Zapatero ha tenido más suerte que Isabel Díaz Ayuso y no se ha encontrado con ninguna opinión contraria a su gestión por parte de los ciudadanos incluso, ha asegurado que le habían hablado muy bien: “La gente por lo que me ha dicho más de un ciudadano, están muy contentos”. Eso sí, ha reconocido que su gestión cualquier otra no ha sido perfecta “Tenemos margen de mejora, nadie hace las cosas perfectas… Este fin de semana abrimos 6 hospitales para avanzar en la vacunación”.