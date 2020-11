El abogado de los hermanos Rivera apela al espíritu navideño de Isabel Pantoja: “Entregue los objetos que se acerca la Navidad”

En un momento de la Guerra Pantoja ha dado un giro radical, se ha demostrado que Fran Rivera mentía y que Isabel Pantoja no tiene ninguna sentencia judicial que le obligue a entregar los objetos personales de Paquirri a sus hijos , Joaquín Moeckel ha apelado al espíritu navideño de la cantante y le ha vuelto a pedir por favor que entregue las pertenencias del torero según lo acordado en un documento particular de 1987.

Tras salir a la luz un documento oficial en el que se refleja que el juez no dio la razón a Carmen Ordoñez respecto a la solicitud de recuperar los objetos de Paco para sus hijos en 1997 y que el posterior proceso realizado por los hermanos Rivera en el Juzgado de Alcobendas tampoco llegó a buen puerto, ‘Ya es mediodía Fresh’ ha conectado en directo con Joaquín Moeckel, abogado de Fran y Cayetano , para saber en qué situación se encuentran sus defendidos y cómo van a proceder.

Según ha aclarado Ángela Portero, los hermanos Rivera, junto con Kiko, estarían a tiempo de reclamar y tomar otro tipo de acciones contra Pantoja ya que el proceso de Alcobendas no habría prescito, pero parece que por el momento, el abogado se conforma con apelar al espíritu navideño de la tonadillera .

Joaquín Moeckel ha aclarado que no existe ninguna sentencia judicial que obligue a Pantoja a entregar nada ni todo lo contrario, tampoco existe nada que establezca que no lo tiene que entregar. Por lo que ha vuelto a remitirse al documento particular que firmaron todos los herederos en 1987 por el cual se repartían casi todos los bienes del torero.