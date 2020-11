En un momento de la Guerra Pantoja que cualquier movimiento de Isabel Pantoja puede ser cable, Sofía Suescun ha contado en ‘Ya es mediodía Fresh’ que la cantante se había puesto en contacto con ella y con su madre tan solo unas horas antes. Además, ha vuelto a negar que tuviera ningún tipo de relación sentimental con su compañero de reality Kiko Rivera y ha respondido a las críticas de la madre de su ex, Alejandro Albalá .

Madre e hija son muy fans de la cantante y pudieron conocerla durante las galas y debates de la edición se ‘Supervivientes’ en la que participó Pantoja. Además, Sofía conoce muy bien a Kiko Rivera e Irene Rosales, compartió con ellos convivencia durante su paso por ‘GH DÚO’. La colaboradora de ‘Ya es mediodía Fresh’ no podía imaginar que Kiko fuera a hablar así de su madre y ha mostrado su asombro, pero también ha querido dejar claro que ella no tuvo ninguna relación sentimental con el DJ como se ha rumoreado y ha zanjado las criticas declaraciones de Paz Guerra, sobre su persona: “Viven anclados en el pasado y en los Pantoja cuando no tienen ni idea”.