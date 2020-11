Exclusiva| El giro radical de la trama Cantora que demuestra que Fran Rivera no cuenta la verdad

Según las palabras del juez instructor, Carmina Ordoñez no solo no habría ganado la demanda, si no que no tendría derecho a reclamar los bienes de sus hijos puesto que Paquirri dejó de forma expresa en su testamento que las madre de sus hijos no pudiesen administrar los bienes de sus hijos, y por lo tanto no podría reclamarlos. Queda según estos documentos demostrado que Fran Rivera no ha sido exacto a la hora de asegurar que Isabel Pantoja estaba obligada, por sentencia, a entregarle a él y a su hermano los bienes de su padre, entre los que se encuentran vestidos de torear, joyas y otros objetos personales.