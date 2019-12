El tenso reencuentro entre Alba Carrillo y Miguel Frigenti: "Has ganado dinero por subir a verme al confe"

"A mi una persona que me llama hijo de p* y no tiene la educación de pedir disculpas... pues no tengo nada de qué hablar", estalla el colaborador al escuchar las acusaciones de su compañera. "Al decir que mi concurso era una mierda has insultado a todos esos fans y has hecho la vida imposible a mi madre", añadía la modelo.