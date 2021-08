Antonio Canales recibió el pasado miércoles la noticia de que no seguirá como colaborador de ‘Sálvame’. La causa fue que la dirección considera que no ha cumplido con las expectativas que se habían puesto en él. El bailaor se lo tomó con calma al principio, aunque después acabó mostrándose muy enfadado: “Donde no me quieren es porque no me merecen”, dijo, entre otras cosas.