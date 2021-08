La psicóloga Sonia Cervantes, sobre Canales: “Fue un ataque de estupendísimo y de dignidad”

Tras la reacción de Antonio Canales este miércoles al conocer, en directo, que no iba ser renovado por ‘Sálvame’ , el programa conectaba con Sonia Cervantes, psicóloga , que ha sido muy clara al analizar la actitud del bailaor.

“Fue una actitud defensiva totalmente. En este país es muy fácil criticar a ‘Sálvame’ y, entonces, te coge un ataque de estupendísimo… es como si las personas que viésemos ‘Sálvame’ fuésemos de segunda. Yo no espero a tener estos ataques de dignidad cuando me voy, yo me voy antes”, comentaba Sonia.