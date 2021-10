Alba Carrillo, sobre su futura maternidad: “Será algo a corto plazo”

Nosotros ya lo sabíamos y ahora que es voz populi, Alba Carrillo se ha sentado en su plató del Fresh y nos lo ha contado todo, todo y todo. Alba tiene un sentido maternal muy acentuado y ahora que su hijo Lucas ha cumplido 10 años quiere volver a ser mamá. Aun teniendo pareja, Alba siempre ha tenido claro que no quiere compartir su nueva maternidad con nadie, no sabe si el amor va a durar para siempre y no quiere volver a tener que compartir las decisiones con nadie.