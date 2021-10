Pillan a Santi Burgoa saliendo de casa de Alba Carrillo: “Somos amigos y el tiempo dirá”

Sonsoles Ónega ha mirado a los ojos a Alba Carrillo y le ha preguntado dos cosas muy directas. Pero Alba se ha mostrado dura y hasta que no ha visto al que ha sido su amor salir de su casa en unas imágenes exclusivas no nos ha dicho una palabra. Lo de Santi Burgoa y Alba Carrillo es una historia de amor que comenzó en un plató de televisión y que llegó a su fin tras un verano movidito. Sin embargo, parece que no tiene un final definitivo por el momento.