Alba Carrillo, sin piedad con Isabel Rábago: “No se puede ir traicionando todo el rato”

Alba Carrillo no entiende “la inquina” que tiene Isabel Rábago contra su madre: “Debería levantar el pie por mí”

Miguel Ángel Nicolás: “Lo paso muy mal, yo las tengo mucho cariño a las dos”

Alba Carrillo: “Prefiero a Frigenti que al mueble caro que es Isabel Rábago, es mi opinión como ex amiga y compañera”

Alba Carrillo lo dijo alto y claro, y parece que no está dispuesta a perdonar a la que fuera su amiga Isabel Rábago. La colaboradora del Fresh no perdona el trato que la periodista le ha dado a su madre dentro de la casa de ‘Secret Story’ y no piensa tener piedad con ella “Yo no voy a tener piedad, están trabajando y mira a mi madre cómo la mandó para su casa”.

Desde el plató del Fresh han querido mandar un mensaje de apoyo a Isabel Rábago y recordarle que en nuestra mesa sigue teniendo su silla. La periodista no lo está pasando bien dentro de La Casa de los Secretos y su marido tuvo que intervenir en directo para evitar que abandonara.

Mientras que Miguel Ángel Nicolás ha mostrado su asombro ante la intervención del marido de Isabel, Alba Carrillo se ha mantenido firme en su postura con la que fuera su amiga “No le deseo nada malo, pero estoy súper defraudada… cuando mi madre regresó a la casa… No entiendo esa inquina y por mí debería levantar el pie del acelerador. No se puede ir traicionando, al final te quedas, pero a costa de hacer daño… La última traición fue a Cynthia y a su imagen no le está viniendo nada bien por lo que me dice la gente”.