Miguel Frigenti, más rotundo que nunca con Isabel Rábago: "La gente tóxica y que envenena no me gusta"

Los aspirantes a la repesca se reencuentran con sus frentes abiertos en la casa

Miguel Frigenti le dice todo lo que piensa a Isabel Rábago

La periodista le invita a desenmascararla y evita contestar a Frigenti

Los aspirantes a la repesca han entrado en la casa de Guadalix y poco a poco se han ido encontrado con sus frentes abiertos y con los concursantes. Uno de los frente a frente más esperados ha sido el de Miguel Frigenti con Cristina Porta y con Isabel Rábago.

Isabel Rábago, frente a frente con Miguel Frigenti

Ambos han podido enfrentarse a las imágenes de algunos de sus conflictos y de las palabras de los posibles repescados en estos días sobre ella. "Ojalá pueda entrar para desenmascárala porque me parece lo peor de esta casa", aseguraba el periodista y que no ha gustado a Isabel: "Muy divertido, que me desenmascare, que empiece. Alfombra roja Frigen, empieza".

El periodista se sincera con su entrada a la casa de Guadalix

"Estoy tan feliz de estar aquí porque estoy viviendo mi sueño, tenía una espinita porque me fui muy pronto y no me va a enturbiar nada ni nadie la felicidad que siento", ha entonado el periodista y ha lanzado la primera pulla a su compañera: "Las tres semanas que estuve aquí estuve muy feliz, nunca pedí marcharme, nunca eché ningún pulso a nadie".

Los zascas de Miguel Frigenti a Isabel Rábago